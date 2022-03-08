在科技廠辦建案增加，房地產營造事業獲利成長下，達欣工(2535)公告2021年稅後淨利12.25億元，EPS3.78元。董事會8日決議，今年每股將配發2.5元的現金股利。

以達欣工8日股價收盤32.85元計，現金殖利有7.61%。

達欣工董事會8日也決議，將在6月10日召開股東會。