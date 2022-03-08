（晶呈科預計4月中掛牌上櫃，左至右為晶呈科技研發處處長馮祥銨、董事長兼總經理陳亞理、行政支援處處長張永宏。圖／晶呈科提供） 半導體用特殊氣體大廠晶呈科技（4768）預計4月中旬掛牌上櫃。董事長兼總經理陳亞理表示，目前逾10項特殊氣體應用於半導體廠先進製程，甚至國內外許多知名半導體大廠皆指定為先進製程主要供應商。2022年在高毛利業務陸續放量下，營運可望持續成長推進。晶呈科資本額3.2億元，營運據點包括竹南、台南及中國南京，半導體製程特殊氣體製造營收佔比約9成，內外銷比為7比3，除台灣外，產品也銷往日本、韓國、中國、新加坡、俄羅斯等地。2021年營收7億元，年增31.3％，前三季獲利已賺贏2020年全年，EPS1.72元，全年EPS逾2元水準。今年前2個月營收1.14億元，年增48.6％。晶呈科技是台系晶圓代工廠C4F8(八氟環丁烷)最主要的供應商，2022年營運成長動能包括，受惠新應用驅動半導體元件需求上揚，以及特殊、環保氣體新產品開始出貨，再加上，以乾式製程去測試矽晶圓呆料，具低成本、低耗能、節省空間等優點，今年度也將展開頁獻，而銅磁晶片(CMW)因具備導磁特性，以解決Micro LED粒快速巨量轉移難題，今年也將開始挹注營收。據Grand View Search研究報告，2021～2028特殊氣體市場銷售年復合成長高達8.8％，預估2028年銷售額將可達182.2億美元。陳亞理指出，晶呈科是國內唯一「具備特殊氣體全製成六段製造技術及獨特三切式精餾純化技術廠商，從「電子級鋼瓶製造」、「純化（精餾/吸附）」、「混氣」、「超高純度氣體充填」、「微量分析」、「特殊部件設計組裝」這六段製造技術都是自己開發。部分產品市佔率更高達40％以上。晶呈將透過持續提高市佔率及開發新品項投入製造供應市場，增加營運的動能。