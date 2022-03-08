Hold住成本，國際板債券提前贖回速度放緩。金管會8日公布，2月國際板債券共有17檔新發行、規模29.63億元，較去年同期規模少近42％，但同時間提前贖回亦只有4檔、金額17.45億美元，同比金額也少逾48％，證期局副局長郭佳君表示，去年是美元利息維持低檔，不少發行者提前贖回緊急加發，以鎖住低成本。

因為今年前2月國際板債券提前贖回檔數僅8檔，比去年同期少13檔、減少近62％，前2月又新發行57檔債，比去年同期成長9.6％，因此國際板債券到2月底流通檔數拉高到810檔，首度突破800大關，前2月國際板債新發行金額98.23億美元，同比衰退27.8％，2月底流通餘額2,095.48億美元，檔數及金額都創歷史新高，且若不是新台幣升值，國際板債券流通金額已破新台幣6兆元。

2020年因新冠肺炎在全球爆發，各國央行急降息救經濟，美元利率降低，國際板亦出現大量提前贖回潮，債券發行人提早贖回債券，改發更低利率的新債券，因此2020年共159檔國際板債提前贖回，金額共458.48億美元，但同年亦有195檔債券新發行，金額共601.56億美元，無論提前贖回或新發行金額，都創歷史新高，2020年底國際板債流通在外檔數達657檔、金額1,812.19億美元。

由於壽險業是投資國際板的最大客戶，若債券被大量提早贖回，壽險公司就會滿手現金急欲去化，因此也會帶動國際板新的發行潮，2021年有57檔債券提早贖回，金額共115.89億美元，但也帶動202檔債券新發行，金額共416.13億美元，創歷年發行量第三高。

今年證期局已公布，有134檔國際板債券觸及可提前贖回條件，金額共256.92億美元，前2月共已有8檔債券提前贖回，金額共39.71億美元，占今年可提前贖回的15.5％，檔數占率則不到6％，這些債券是否會執行提前贖回，就看美元升息的速度與幅度，若快速升息且幅度極大，債券重新發行並不划算，則債券發行人就會暫緩贖回，市場預估若美國3月啟動升息，今年國際板提前贖回金額應會比預期減少。