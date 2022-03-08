車用電子與生活科技系統大廠元山科技（6275）拜車用需求擴張、新產能挹注，以及穩定採購與庫存管理所賜，去年營收、獲利同步到頂，每股稅後盈餘高掛2.86元，並跟進配出2.2元史上最高現金股利，配息率達76.92％，另以8日收盤價39.4元換算，現金殖利率達5.58％。

元山8日公布去年財報，經結算去年合併營收達39.34億元，累計稅後盈餘1.97億元，分別較前年成長18.05％與41.37％，換算每股稅後盈餘（EPS）2.86元。

元山去年獲利攀頂，產品組合優化居功厥偉，就產品組合言之，以汽車電子佔比最高，達42％，其次是高階運算系統，約佔35％，另生活科技系統、工業設備與其他分別佔19％及4％，其中汽車電子佔比之所以大幅拉升除受惠於車用需求持續擴張之外，歐系高階車種使用風扇量不斷攀升也是原因之一。

除了產品組合優化外，以中國內需市場為主的塔崗廠新產能穩定挹注，另維持一貫採購與庫存管理，使缺料影響降至最低，也是元山去年獲利繳出佳績的原因。

除公布去年獲利和股利政策外，元山8日亦同步公布2月營收，經結算2月營收達2.35億元，受惠於車用客戶持續穩定拉貨挹注，單月營收仍較去年微幅成長0.29％，累計前2月合併營收5.98億元，亦呈年增3.64％。

展望2022年，元山亦持謹慎樂觀的看法，元山指出，歐系車用風扇訂單持續穩定拉貨，中系車廠積極布局新能源車產業，元山與既有客戶共同積極參與各項研發專案，目標在今年內正式量產出貨；而目前台灣生產基地的產能已達上限，為此，元山已啟動仁武產業園區營運總部、研發中心、車用及高階散熱風扇製造中心的興建計劃，內部規畫3年內落成啟用，屆時營運規模可望再升級，並帶動元山營運再戰新高。