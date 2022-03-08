美國空軍論壇臉書(Air Force amn/nco/snco)分享的顯示，一架駐歐美國空軍的F-16 戰機，在3月2日時，遇到起落架掉一個輪子，只能以機腹擦地著陸，所幸飛機沒有翻滾，飛行員也就沒有受傷。這起事件在上星期的新聞僅以「緊急狀況」描述，現在才知是機腹迫降。

航空學家(The Aviationist)報導，事故發生在上周三的義大利東北部的阿維亞諾空軍基地(landing at Aviano Air Base)，F-16C戰機在進行東歐巡邏時，發生左起落架輪子掉落的事故，在返航時只能選擇機腹迫降。

雖然戰機的鼻輪與右輪是正常的，然而要是勉強降落，必然造成不平衡而機身翻滾更加危險，因此選擇收回起落架後，以機腹擦地迫降法。

USAF F-16 Fighting Falcon Performs an Emergency Gear-Up Landing at Aviano Air Base, March 2, 2022.

F-16的機腹迫降有比較大的風險，因為戰機的空中緊急啟動裝置，使用的是聯胺燃料，當戰機因為某些事故發生熄火時，高易燃的聯胺可以重新打火，為電氣系統和應急電源裝置供電。但是它是劇毒，後勤操作員都要穿著防護衣才能更換聯胺。而機腹迫降有可能損害到聯胺燃料槽，使得基地方面非常慎重，也不願多說明事故細節。

這架F-16應該屬於阿維亞諾空軍基地的美軍第31戰鬥機聯隊，該聯隊有2個中隊，分別是第555「三鎳」中隊(555th Fighter Squadron "Triple Nickel")和510「禿鷹」中隊(510th Fighter Squadron”Buzzards”)，現已知事故戰機屬於555中隊。

由於烏克蘭戰爭，阿維亞諾空軍基地的美軍F-16對東歐的警務空域巡邏變得比以往頻繁，以支持該地區的安全。