基隆市安樂區樂利三街壯觀台北社區今天冒水源長達4小時，水公司稱在進行排氣。（翻攝照片／陳彩玲基隆傳真）

基隆市安樂區樂利三街壯觀台北社區今天下午4點開始，地面突然不斷冒出水源，直到晚上8點都還沒有停止，居民致電水公司，對方卻表示，因日前汰換管線，目前正進行排氣測試，但民眾不滿認為，水流了4個多小時，未來水費該由誰負責。

當地居民表示，近日地面排水孔時常大量漏水，今天從下午4點到晚上8點都沒有間斷，有向自來水公司反應。對方回應，社區過年前全面汰換新舊管線，目前在測試「排氣」作用，皆屬於正常現象，但大家疑問，漏水的費用未來該由誰負擔。

居民指出，自己雖然不是這方面的專家，但近期不斷有類似問題，不僅沒有告知，也影響用路人安全，直呼「壯觀里的路已經爛的很壯觀，現在水流的更壯觀」，懷疑是不是先前施工有出現問題。

壯觀里長楊添發指出，今天下午4點32分接到里民通報，立即連絡水公司、技術顧問，專業人士稱，此狀況為正常現象，等水送滿、氣排好就會停止，但現在水源仍不斷冒出，擔心路面潮濕影響用路人安全，他說，剛剛才親眼看見有外送員騎車行經差點摔車，盼能盡速解決。

對此，自來水公司表示，已聯繫廠商前往查看，並派交管到場確保交通安全，直到問題解決。