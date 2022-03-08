恩智浦半導體（NXP Semiconductors N.V.; NASDAQ：NXPI）推出全新S32G GoldVIP，幫助搭載S32G汽車網路處理器的軟體定義汽車應對即時和應用程式開發挑戰。該開創性的汽車整合平台針對S32G處理器評估、軟體開發和快速原型設計工作提供多種價值主張（value proposition）。

透過即時使用案例和資源監測，用戶可以快速觀察S32G的效能表現。藉由恩智浦預整合功能、開源軟體和協力廠商軟體，包括安全雲端連接和無線（over-the-air；OTA）更新服務，開發人員可以專注創造新型互聯汽車服務，而無須耗費時間構建軟體基礎建設。結合S32G參考設計板（RDB2）或GoldBox服務導向閘道參考設計，用戶可以更輕鬆地為桌面、實驗室和車載應用部署快速產品原型。

汽車產業朝往軟體定義汽車的轉型，應對ECU整合、資料驅動型汽車服務、安全雲端連接和服務導向架構等方面問題，需要全新汽車軟體開發方法。汽車製造商和Tier-1供應商面臨的全新挑戰包括多租戶（multi-tenancy）、網路管理、雲端服務、功能安全與進階安全技術。

透過攜手Airbiquity、Amazon Web Services、Argus Cyber Security和Elektrobit等合作夥伴，恩智浦GoldVIP預整合式軟體能協助解決上述挑戰。