江宏傑去年與福原愛宣布離婚，目前一肩扛起照顧一雙兒女重責大任，他除了陪伴小孩、父母，同時接連擔任3季《全明星運動會》紅隊領隊與參加實境節目《全明星觀察中》，人氣大漲，一開春宣布好消息，近來擔任護膚品牌的年度代言人，粗估吸金上百萬元。

江宏傑恢單後，事業運旺，目前手上擁熱播節目《就是這味》、《全明星觀察中》，預告接下來有3檔節目邀約、受邀代言保健食品等工作。熱愛公益的他，同樣不忘回饋社會，近期也在跟公益單位洽談合作，並同時準備自身的球館品牌《ONWARDtt》的開幕活動，行程滿檔。

現在身兼多重身份的江宏傑，除了是兒子、2個孩子的爸爸，也是全明星運動會裡的領隊，用心的帶領隊員面對高壓的比賽、訓練過程，他不僅時刻關心隊員狀況，也協助調適隊員心理壓力，除了忙《全明星》錄製，他手上仍有外景節目，現在因為工作需要，他必須長期拍攝外景，並應對生活中各種身份轉換帶來的壓力，透露之前肌膚開始容易產生問題，因此有選擇好的護膚產品來解決肌膚困擾。

江宏傑與前妻福原愛曾錄製大陸真人秀《幸福三重奏》，當時一同參加的夫妻檔還有大S、汪小菲，碰巧大S 8日宣布二婚喜訊，對此，江宏傑所屬的華研國際未回應，據悉，當時大S是與同為人妻的福原愛較有交流，至於與江宏傑沒有過多的互動。