俄羅斯總統普丁2月24日宣布對烏克蘭展開「特殊軍事行動」，引爆戰火至今已近2週。為何俄羅斯與烏克蘭會發生武裝衝突？政治大學民族系教授趙竹成指出，烏克蘭總統澤倫斯基要負很大責任，因為他曾表示要重新擁核，這比加入北約更加嚴重；加上後來發生的種種事情脈絡放在一起，俄羅斯出兵就不意外了。

據《中評網》報導，專門研究俄國民族問題的政大教授趙竹成在訪問時表示，面對北約東擴，普丁去年就說過多次，他說如果美國在烏克蘭部署飛彈，打到莫斯科只要7分鐘，超高音速飛彈更不到5分鐘；去年俄羅斯向北約跟美國遞交了安全保障，但遭對方直接拒絕，這對俄羅斯是一種屈辱，在大國尊嚴上真的很傷。

趙竹成特別指出，烏克蘭總統澤倫斯基要負很大的責任，2月19日慕尼黑安全會議，澤倫斯基講了一段很糟糕的話，可謂是引爆戰爭的導火線，澤倫斯基表示準備退出布達佩斯備忘錄，並且重新擁核，這個問題就大了。布達佩斯備忘錄是幾個核子大國強迫烏克蘭放棄核武，然後幾個核武強國保證他的安全，結果他自己要退出，還要重新擁核，這比加入北約給美國放飛彈更加嚴重，這話聽在俄羅斯耳裡，要人家怎麼辦？

趙竹成分析，現在俄羅斯要求烏克蘭「去軍事化」、「去納粹化」，就是要烏克蘭中立化不要進北約，也不准擁有核武，就算以後有軍事力量，也不能威脅俄羅斯的國家安全。但是澤倫斯基不聽，連重新擁核都提出來。最後，俄羅斯只能自力救濟了，發動軍事行動就不意外。