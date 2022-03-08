當地時間7日，土耳其多家媒體報導了土耳其總統埃爾多安和俄羅斯總統普丁6日通話的相關細節。據報導，埃爾多安告訴普丁，除了歐元和美元外，土耳其和俄羅斯之間還可以用盧布、人民幣和黃金來展開貿易。
當地時間3月6日，土耳其總統埃爾多安和俄羅斯總統普丁通話，討論烏克蘭局勢以及土俄關係。
環球網報導，此外，埃爾多安還提到有大約30艘裝有葵花籽和小麥的船隻滯留在亞速海，這些船隻的目的地是土耳其。據土耳其媒體報導，俄烏衝突爆發後，一些向土耳其運送糧食的貨船滯留在亞速海。普丁說將就相關船隻離開下達命令。
當地時間7日，土耳其多家媒體報導了土耳其總統埃爾多安和俄羅斯總統普丁6日通話的相關細節。據報導，埃爾多安告訴普丁，除了歐元和美元外，土耳其和俄羅斯之間還可以用盧布、人民幣和黃金來展開貿易。
當地時間3月6日，土耳其總統埃爾多安和俄羅斯總統普丁通話，討論烏克蘭局勢以及土俄關係。
環球網報導，此外，埃爾多安還提到有大約30艘裝有葵花籽和小麥的船隻滯留在亞速海，這些船隻的目的地是土耳其。據土耳其媒體報導，俄烏衝突爆發後，一些向土耳其運送糧食的貨船滯留在亞速海。普丁說將就相關船隻離開下達命令。
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