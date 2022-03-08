Meta（前身為Facebook）長期支持女性創業，今年再度攜手經濟部中小企業處與美國在台協會(AIT)，啟動第二屆「女性創業學院計畫」（Academy for Women Entrepreneurs, AWE），期待透過一連串訓練課程，擴大並強化女性創業社群，將台灣女性創業家推向國際。

《2021全球小型企業狀況報告》顯示，自疫情起始至今，由女性所領導的小型企業較男性領導的企業面臨更多倒閉危機與銷售低迷的威脅。但在台灣，反而有92％在Facebook上由女性所領導的中小企業維持營運並創造營收，高於男性的80％。

此外，自疫情開始蔓延後，在Instagram上由女性領導的商家增加了超過三成，Facebook上也有超過20％的女性領導的商家是在疫情後開始設立。

自2021年起，在Facebook平台上與創業有關的Facebook社團，也有近50％是由女性創建的，充分展現台灣女性的強大韌性，且Meta旗下的各項服務也成為女性創業社群茁壯發展的平台。

此外，2022年Meta再度與經濟部中小企業處與美國在台協會成為策略夥伴，透過長期推動的SheMeansBusiness計畫與「女性創業學院計畫」（Academy for Women Entrepreneurs, AWE）合作，提供台灣女性創業家多方資源與國際連結。

包括元宇宙國際趨勢與數位行銷課程，鼓勵女性新創人才與世界連結與交流；並為學員舉辦全台唯一全女性、全英文的商業計畫書暨提案競賽，鼓勵台灣懷抱夢想的女性創業家運用豐富的培訓資源，晉身國際市場。