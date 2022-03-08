IT服務廠商緯創軟體（4953）8日公告2021年財報以及股利分派，2021年度稅後淨利4.56億元，年減2.1％，為歷年次高表現。全年EPS為6.91元，雖為歷史次高，但仍較2020年的7.06元衰退。緯軟董事會通過配發現金股利4.6元，，以基本每股盈餘6.91元計算，股利發放率達67％。殖利率部分，以8日收盤價84.8元計算，殖利率達5.42％，股東會將於5月26日召開，並辦理董事（含獨立董事）全面改選。

緯軟2021年毛利率23.3％，較2020年下滑2.5％，營業利益率為7.4％，年減2.1％。

緯軟表示，2021年毛利率下滑主要有幾項原因，一是因為客戶組合調整，一級客戶的數量增加，營收占比也上升，以2021年來說，緯軟新增6家一級大客戶，營收占比達約兩成，而這些外包量達到5,000人／一年的大型客戶發包量大，在價格方面也較有議價能力，因此初期利潤被犧牲。不過，取得大客戶對於穩定營收規模相當重要。

此外，另外幾項影響毛利率的原因還包括像是，近年來高科技產業人才緊缺問題嚴重，需提供更有競爭力的薪資，加上去年開始積極擴編旗下交付服務團隊，導致下半年營業費用增加，不過緯軟表示，此一部分的投資已經完成，營業費用不會再大額增加，屆時投資效益也將慢慢顯現。

以產業類別來說，2021年緯軟營收61.78億元，創下歷史新高，年增21％，其中來自各產業別客戶營收佔比分別為IT高科技業（43％）、金融業（28％）、電信（14％）、製造（10％）、 其他（5％）。

展望2022年營運，緯軟表示，今年大中華市場仍然是主要營運重點，在大客戶部分，來自新的指標客戶的營收將進入快速成長期，加上今年開春再取得一家一級大型電商客戶，加上公司優化作業流程，過去為客戶建制200～300人的技術團隊要耗時6個月，現在可以縮短至3個月即能完成，將有望帶動緯軟服務客戶的效率。預期整體IT高科技產業將在今年快速成長，營收占比有望再攀高。

此外，製造業部分，緯軟預估，半導體業及資通訊業的營收將穩定增長，去年在新能源產業客戶有新斬獲，除了智能汽車相關客戶數持續增加外還有風電產業客戶，來自新能源相關產業的收入預計仍將以倍增的速度成長。

整體來說，法人估，緯軟製造業營收也將高速發展，有望成為第二成長引擎，並超過電信業。整體而言，緯軟全年仍將持續以堆疊式增長模式，逐步向上攀升，全年營收獲利將有望再達到雙成長表現。