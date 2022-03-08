以「Sharetea歇腳亭」品牌為主力發展連鎖的連鎖茶飲集團聯發國際（2756）公布2021年財報，2021年合併營收8.17億元，比起2020年營收6.41億元，年增27％，2021年稅後淨利1.17億元，年增率達509％，每股盈餘7.58元。營收和淨利皆創下亮眼成績。

展望後市，聯發國際將持續深耕美國等高毛利市場，並且朝著淨利年增率20％以上的目標邁進，至2月底聯發國際在美國已再開了4家新門市，預計第一季總數會再開7家，營運動能強強勁。聯發國際也將加強ESG計畫，提升公司治理、社會公益和環境保護等面向，目標成為連鎖餐飲業標竿企業。

「Sharetea歇腳亭」遍布全球4大洲、13個國家，總店家數超過350間。2021年，當全球消費市場遭受疫情衝擊，再加上航運和人事成本提高，讓餐飲業面臨極大挑戰，對此，聯發國際提前部署，透過精實政策，調整公司體質，以此提升營運效率。

為了保障全球各門市的產品品質，在疫情間，聯發國際的海外督導等同仁仍定期到全球門市進行輔導工作，並加強當地的員工教育訓練，幫助加盟主渡過難關，也讓門市仍保有良好的品質與服務。

相較於同業鎖定中國等亞洲市場，聯發國際深耕美國市場，如今拓展美國22州，總家數達129家，是當地市佔率第一的台灣手搖茶品牌，其北美的營收占比也高達近六成，因此2021年的獲利表現優於其他競業品牌。