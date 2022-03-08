台灣高鐵退票一張要花20元手續費，但在大陸要退高鐵票，最多要花票價20％的手續費！

從台北搭高鐵到高雄，標準車廂大約是台幣1415元，退票要花費20元。但是如果你從北京搭高鐵到徐州，以二等座約人民幣309元（約合台幣1380元）來說，在搭車前24小時內退票，就要花台幣約276元手續費，高得不太合理。這讓正在進行的大陸全國政協會議，有委員提案要求檢討。

大陸高鐵現行的退票制度採階梯式方案。開車前15天以上退票不收手續費。凡15天以內（含）退票都要收費：48小時以上的收5％，不足24小時的收20％，兩者之間的收10％。而且，春運期間，一律收取20％的退票手續費。

大陸全國政協委員周世虹認為，5％至20％的退票手續費，與其退票勞務的成本實際上明顯有落差，還與相關法律規定和契約約定不符。

陸媒報導，退票手續費的真實含義，應屬民法上的違約金。如果退票之後可以再候補出售，鐵路企業沒有損失，退票費就不該再收。換個角度說，旅客退票固然屬於旅客違約而需要付手續費，但列車誤點甚至取消發車的時候，鐵路企業卻只需退票或為乘客改班次，這並不符合公平原則。

事實上，在2003年底，大陸曾發布過《規範旅客運輸退票費意見》，規定能夠再次發售的車票，原則上不應當收取退票費；2008年國家發改委也曾向鐵道部提出取消退票費，但兩者都沒有得到實施。