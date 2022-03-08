朱芯儀選在今天（8日）國際婦女節、也是她36歲生日這天，於社群媒體分享YouTube頻道，影片內容竟是她去年底確診乳癌至今的「芯路歷程」，「希望鼓勵更多的癌友及癌友身邊的家人，你們並不孤單，在這條抗癌的旅程中，我們一起用正面能量戰勝一切吧」。她結婚11年的老公、賈靜雯弟弟衛斯理（賈子宸）接受本報專訪時，第一句話就直誇：「芯儀很棒！」並透露自己在過去幾個月陪伴老婆抗癌的過程中，被她一句「很屌」的話給振奮了！

賈子宸表示，一開始他們夫妻倆也曾對於罹癌感到震驚，並經歷很大的黑暗期，甚至多次抱在一起痛哭，「但芯儀個性很樂觀，很正向面對，她這些日子以來加入很多乳癌相關的社團，發現裡面很多人很無助，沒有奧援，甚至有人連醫藥費也有問題。她覺得自己的經歷或許可以鼓勵同在一艘船上的人，所以掙扎許久後決定開頻道分享抗癌這件事！

他說，朱芯儀在治療過程中講過「很屌」一句話：「癌細胞遇到我，算它倒霉！」這句話讓他們整個抗癌的士氣都被帶了起來，「她那句話一直在我腦海裡，如果換作是我，我可能沒有辦法，沒有她這個勇氣！」他說自己經歷過比較多次家人罹癌，「從爸爸、媽媽到現在老婆，我深知身為家人、另一半都不容易，我比她愛哭，她還說過『好加在生病的是我不是你』，我很慚愧，所以必須趕快好起來，要比她堅強，讓她放心，成為支持她的力量！」

賈子宸說，其實想來「很嘔」，「我們前年才手牽手一起去健檢，中間經過疫情，才過了一年，發現時就那麼嚴重！所以要提醒大家，定期健康檢查時不要忽視任何徵兆！」雖然朱芯儀說自己發現罹癌時的35歲應該是低危險族群，但其實她有家族遺傳史，加上又愛吃大量甜食，「她生病後，我們去做了非常細項的食物過敏原檢測，發現造成她身體發炎指數最高的食物就是甜食！所以事出必有因，但不幸中的大幸是還好沒有轉移到肝肺等其他器官，目前就是標靶與化療，預計年中再評估開刀」。

他心疼老婆治療期間水腫、脹氣、排便不順、臉上長痘痘，頭髮也掉光，「我比較重視身心靈方面，擔心女生忽然間外型改變影響心情，所以我們買比較好的假髮，我也鼓勵她打扮，體力允許時仍去上《女人我最大》等節目，因為這會讓她快樂。 」之前沒公開講，是希望她放鬆去做治療，直到看到社群上有好多生病的人都在恐慌，「我們開始禱告，她覺得上帝有跟她說話，希望透過視頻，讓一樣生病的人獲得正能量，因此才鼓起勇氣公開分享！希望鼓勵其他病友，面對化療等狀態，不要以想像方式恐懼它」。

兩人婚後育有兩子一女，兒子已經讀小四、幼兒園大班，妹妹兩歲半，他說與老婆討論後決定開放教育，希望兩個哥哥藉由媽媽生病這件事也可以有所成長，讓他們正視媽媽生病，「我兩個兒子很可愛，還會抱著媽媽說妳光頭怎麼這麼漂亮！」現在哥哥就很有哥哥該有的樣子，很懂事貼心。

雖然他的「賈以食日」品牌很忙，不過賈子宸說，自己現在就是兩邊跑，盡量分配時間，幸好公司主管很給力，讓他開始有一些時間可以分配陪伴老婆，「我盡量不讓她一個人面對，這過程家人很重要！」他說媽媽當初發現罹患子宮頸癌第三期接近第四期， 一路走過來都快20年了，媽媽也對芯儀說：「我都可以了，妳怕什麼！」給了她很大的力量，「媽媽、姊姊都很鼓勵她，她現在獲得的陪伴是很完整的，姊姊（賈靜雯）也每天關心鼓勵，因為姊姊也是正能量的人，遇到事情都是樂觀型。所以芯儀才會想要分享，希望讓同樣處境的人不要擔憂害怕，我也鼓勵她站出來分享，找人幫影片、幫她做這些後製。家人陪伴支持的力量最重要！」