曾以電視劇《犀利人妻》小三一角走紅的女星朱芯儀，選在今（8號）36歲生日發布一支影片，宣布罹患乳癌第二至第三期，癌細胞已擴散至淋巴，需要做全身性的治療。眼見弟媳健康亮紅燈，賈靜雯稍早之前公開替朱芯儀打氣：「我們是家人，沒有別的，只有陪伴愛與支持！」

朱芯儀在片中透露，去年11月發現兩邊胸部大小不一，便到台大醫院家醫科照乳房超音波，被建議轉掛乳房外科，做了乳房攝影、粗針切片，得知確診乳癌第二到三期，癌細胞已轉移到淋巴，目前正進行化療，所以臉看起來有點腫。朱芯儀回憶就醫前身體其實就有些異狀，像是反覆發燒、小傷口長達1個月未癒合、右邊乳頭發癢等，但一直拖延，直到胸部形狀有變化，才趕緊就醫治療。

賈靜雯稍早之前在臉書轉PO朱芯儀的影片，稱讚對方個性樂觀、勇敢，第一時間知道生病後就積極地面對，身上充滿正能量，看了很感動，「這條路有些辛苦，但她的坦然面對相信能幫助很多無助的病友走出低潮，愛妳，最棒的芯儀，我們都在，生日快樂。」

胡小禎也在臉書轉分享朱芯儀的影片，回憶兩人認識時是拍《犀利人妻》，但當時沒有太多交流，直到朱芯儀以來賓身份上節目通告，小禎才發現她跟以前不太一樣，懂很多東西且講話節奏俐落，又會做節目效果，因此慢慢變熟，誇讚她對兒子、老公超有耐心，「但，就在最近～她生病了，第一時間她沒有怨天尤人，沒有自暴自棄，她積極的尋求幫助！正當我不知道該怎麼安慰她的時候，她卻只擔心的說：這方面的資訊實在太少了，一定很多人像我一樣想要了解這過程並不可怕，這過程可以怎麼渡過，所以我想開個頻道來幫助大家！幫助那些跟我一樣生病的人」，胡小禎不禁讚賞朱芯儀是個堅強的勇士，即便生病眼裡都充滿炙熱。