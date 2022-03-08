「半島電視台」（Al Jazeera）8日報導，專家指出，俄羅斯全面入侵烏克蘭，導致其飛機遭禁止進入西方國家領空，加上許多航空大廠相繼撤離，將導致該國民航產業一落千丈，「比北韓好不到哪去」。

在航空產業擁有超過30年資歷的航空顧問公司「AeroDynamic Advisory」常務董事艾波拉費（Richard Aboulafia）告訴「半島電視台」，航空制裁「十分容易執行」，在大量海外航班遭到取消、且民航機計畫大部分建立在西方技術之下，俄羅斯雖是經濟發達的世界上最大國家，但其航空業將「比北韓好不到哪去」。

俄羅斯目前所用的客機多為西方產品。圖為俄航波音777-300ER客機。（圖／路透社）

投資顧問公司「Agency Partners LLP」的航太分析師圖薩（Sash Tusa）則指出，西方航空供應商正撤離俄羅斯，包括波音（Boeing）和空中巴士（Airbus）都已切斷對俄羅斯航空公司的零備件供應，而目前在俄羅斯服役的客機與貨機中，有75%為上述兩大巨頭製造。

另外，俄羅斯公司民航機大多是向西方公司租用，根據現有制裁，相關合約須於28日前解除，包括全球最大飛機租賃商「AerCap」在內，多家公司已致函要求俄羅斯歸還飛機。不過飛機租賃公司「Omega Air」承認，各國難以在短時間內自俄羅斯回收高達數百架的飛機，因為可能面臨法律挑戰及該國飛機在歐洲領空的飛行禁令。

「半島電視台」指出，俄羅斯航空公司可能在數週或數個月內用完現有零件庫存，之後便只能停飛部分飛機，將其「殺肉」成零件以維持機隊運作，儘管此類行為在民航機租賃條款中遭到禁止。