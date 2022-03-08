台中大里、太平交界太堤東路8日晚間6點多發生休旅車與載瓦斯小貨車對撞交通事故，兩車對撞後車頭、車身嚴重毀損，令人怵目驚心。（民眾提供／馮惠宜台中傳真）

台中大里、太平交界太堤東路8日晚間6點多發生休旅車與載瓦斯小貨車對撞交通事故，兩車對撞後車頭、車身嚴重毀損，令人怵目驚心；警消到場救援，現場有4人受傷，幸都意識清楚送醫暫無生命危險，警方也積極調閱監視錄影釐清車禍肇事責任。

台中市消防局勤指中心8日18時35分大里區與太平交界、仁堤路電線桿路燈1533號處發生休旅車和小貨車對撞事故，現場有人受傷，經派派遣仁化、十九甲、車籠埔和國光分隊，出動消防車3輛、救護車3輛、人員18名到場搶救，現場兩車駕駛及乘客共4人受到擦挫傷，幸4人意識清楚，其中3人送大里仁愛醫院救治，1人送中山醫學大學附設醫院救治。

經了解是65歲從事板模工作的薛姓男子駕駛黑色休旅車載23歲夏男與34歲廖男兩名同事做完工地工作後開車從大里要回太平，經仁堤路時與對向小貨車發生對撞，小貨車上載滿瓦斯桶，而貨車莊姓司機當時是載瓦斯要回公司途中。

消防救護人員到場後將薛男等三人經送大里仁愛醫院救治，而小貨車莊姓駕駛送往中山醫院大慶院區救護，4人身體均多處擦挫傷，就醫處治，無生命危險。太平警分局太平交通分隊將調閱附近監視器釐清案發經過。

台中大里、太平交界太堤東路8日晚間6點多發生休旅車與載瓦斯小貨車對撞交通事故，兩車對撞後車頭、車身嚴重毀損，令人怵目驚心。（民眾提供／馮惠宜台中傳真）