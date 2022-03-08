央行2020年12月以來四度調整選擇性信用管制措施，施實施以來銀行授信風險控制良好，代表已顯現成效，央行總裁楊金龍10日將赴財委會業務報告，根據書面報告中強調，後續透過定期統計、實地金檢、強化溝通配套措施，進一步強化執行成效，且適時檢討調整措施內容。

楊金龍在報告中表示，近年來國內房價上漲，主要是因為強勁的民間投資、預期心理、投機炒作及成本推升等因素帶動。央行因應近年房市升溫，為落實政府「健全房地產市場方案」的信用資源有效配置及合理運用，2020年12月以來已四度調整選擇性信用管制措施，以促進金融穩定及強化銀行不動產風險控管，避免信用資源過度流向不動產市場。

央行選擇性信用管制措施實施以來，銀行不動產授信風險控制良好。楊金龍指出，觀察受限貸款平均貸款成數，均較規範前下降，且受限貸款平均利率，也均較央行規範前上升。全體銀行建築貸款與購置住宅貸款成長趨緩，不動產貸款集中度大致穩定，逾放比率顯現下降，銀行不動產授信品質仍屬良好。

且為強化選擇性信用管制措施成效，楊金龍說，央行採行必要的配措施，包括定期統計金融機構辦理不動產貸款情形、派員實地金檢、強化與金融機構溝通等，其中去年共辦理55次專案金檢，全力促進金融穩定。

楊金龍認為，近期房價上漲是全國性，這次央行不動產貸款選擇性信用管制措施，實施期間可能會更長，且尚有精進調整空間，未來將持續關注不動產貸款及房地產市場發展情形，並檢視管制措施的執行成效，適時檢討調整相關措施內容。