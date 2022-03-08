網友分享，弟媳出嫁丟一支槍。（截自臉書《●【爆廢公社】●》）

傳統習俗中，出嫁新娘拋丟扇子，象徵將在娘家的壞脾氣一起丟掉，不過曾有網友分享新娘丟冰箱、冷氣，讓人笑稱「脾氣是多大」。不知是否跟上俄烏戰時事，現在有網友分享更猛的，一名新娘竟然拋出「步槍」，讓網友搞笑回：

「弟媳的脾氣不知道多大，那隻槍有夠重⋯」，一名網友在臉書私密社團《●【爆廢公社】●》分享照片，只見坐在綠色禮車上的新娘，竟然手持一把上面貼著「囍」字的步槍！原PO打趣表示：「我們家辦喜事，有趣分享給大家～要酸沒創意的或是出頭很多的，你們可略過不要看」。

眾多網友看完搞笑回應：弟弟還好嗎？」、「我家都丟坦克」、「不是要丟手榴彈嗎？」、「核子彈要丟哪？」、「母舅，真的是名符其實的撿到槍。又用綠色禮車。真的夠嚇趴，好玩一起玩。」、「之前有人丟芭蕉扇、工業用電風扇、冷氣機…現在進化了變成步槍..下次是否連火箭筒都出現了」、「沒事沒事 我前年結婚時 我老婆的脾氣更大 把我丟下車了」。