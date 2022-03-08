《一家團圓》劇中主要演員出席新戲首映。（粘耿豪攝）

徐熙媛（大Ｓ）去年告別與汪小菲10年婚姻、恢單不到4個月，今宣布閃嫁20多年前舊愛韓團「酷龍」成員具俊曄，喜訊震驚台韓與華人娛樂圈。三立戲劇一姊李燕2013年也曾與彰化縣議長謝典霖交往3個月就閃婚、婚姻維持18個月就告終，她8日出席三立全新8點檔《一家團圓》新戲首映時被問及此事，坦言真的滿佩服大S，不僅離婚時對前夫完全沒有口出惡言，離婚後還能勇敢追求愛情與幸福，「很少女生可以做這件事！」

被問是否還有再追愛、甚至再婚的勇氣？李燕笑說：「以如此理智的我而言，是肯定不會再婚的，除非對方真的能打動我！」已單身好一段時間、還養了一隻可愛黃金獵犬的她說，很樂在享受目前單身生活，「連戀愛都不談了，怎麼可能結婚？」她讚嘆大S追愛的勇氣，但也直言現在的自己「不相信愛情」。

李燕不諱言曾有舊愛或多或少想復合，但她覺得感情結束就是結束了，無法結束又重新再來吃回頭草，「曾經有過試著要復合，但終究還是會結束。」她覺得如果當時交往相處過程是愉快、和平分手後就還能是朋友，不是和平分手就沒法。至於她與初戀則完全沒有聯絡，「電話早就換過，也找不到我，沒有往來！」聽得一旁飾演她阿嬤的金馬影后陳淑芳說：「要找妳簡單啊！如果是我，就來門口等！」

《一家團圓》演員出席新戲首映。（粘耿豪攝）

三立《天之驕女》將於明（9日）晚播出大結局，新戲《一家團圓》緊接著上檔，主要演員陳淑芳、游安順、林嘉俐、翁家明、陳冠霖、李燕、江宏恩、林筳諭(勇兔) 、陳志強、吳婉君、王宇婕、林則希、張瓊姿、張鳳書、何如芸、陳慕義、楊麗音、張琴、林義芳、黃瑄、夏宇禾、夏語心、龍語申等今都盛裝出席首映會。

江宏恩被公認是劇中最「性福」的一位，因為他劇中角色除了有老婆林筳諭(勇兔)外，還坐擁小三夏語心，他笑說每次拍親熱戲前都會先向夏語心道歉，夏語心則開玩笑接話：「他道歉完後就盡全力演出！」江宏恩自嘲對手戲的兩位女神身材都超好超瘦，所以他壓力超大，每次拍床戲都不能吃，除了頭髮沒有掉之外，其他包括體重都掉了。

勇兔這次劇中角色吃重，除是江宏恩的妻子，另一角色還深陷「千面女郎」疑雲，她笑說當張瓊姿媳婦不容易，劇中第一次見面就被打巴掌，且每一掌都來真的，最難忘是有場戲她從郵輪跳下來，這是她第一次嘗試吊威牙，吊到「該邊」與骨盆都非常痛，幾乎抽筋。陳淑芳一聽也回憶起自己年輕時拍台語片完全沒有替身，也不吊鋼絲，直接從3樓往下跳，地面只墊著厚紙箱！聽得年輕演員們嘖嘖稱奇，開玩笑說：「阿嬤這麼神勇，可以去支援烏克蘭了！」

陳淑芳更自曝，10多年她60多歲還親自拍跳水戲，劇組為她準備替身，她卻不要，「我堅持自己跳，不會死啦！」當時僅瀟灑地請工作人員先準備好4個救生員待命，以及高梁酒、檳榔、毛巾，讓她一上岸就可以暖身。眾人再度讚歎「神勇」，她幽默地說：「所以明天我就要去烏克蘭了！」但也坦言「現在叫我跳我會害怕，80幾歲了，不敢跳了」。

翁家明劇中飾演王宇婕及吳婉君的豪門爸爸，是名符其實的女兒傻瓜，常為收拾女兒爛攤子而焦頭爛耳，他笑說私下也是女兒傻瓜，對18歲的女兒放縱但父女溝通良好、沒有秘密，女兒目前有交男友，但他至今不敢跟女兒男友碰面，原因是不知該怎麼稱呼對方，自己都會覺得很尷尬。李燕則勸他要多和女兒男友相處才能夠了解對方，當女兒的軍師。

李燕被關注情事。（粘耿豪攝）

《一家團圓》劇中四姊妹。（粘耿豪攝）