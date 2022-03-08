俄烏大戰延燒不歇，引發市場供應中斷的疑慮，帶動工業金屬全面大漲，其中尤以鎳價漲勢最為驚人，繼周一暴漲近7成後，周二更狂飆逾一倍，迫使倫敦金屬交易所(LME)緊急採取停止交易。

工業金屬周二持續短線的噴出行情，銅價上漲1.2％，白金大漲近3％，鈀金飆破3,000美元，最高來到3,180美元，改寫新天價。

倫敦金屬交易所3個月期鎳周一暴漲66％，周二亞洲盤盤中每公噸衝破10萬美元大關，漲幅高達111％，創史上單日最大漲幅。

LME不久後便宣布其鎳期周二餘剩的時間都停止交易，理由是「加計周一後，短線漲幅前所未見」。

LME並發表聲明指出，「在與特別委員會密切討論後，LME一直在監控市場與俄羅斯以及烏克蘭情勢所帶來的影響。顯而易見，鎳市受到的影響最大，鑒於今早亞洲盤價格暴漲，LME基於穩定市場交易秩序的考量，因此做出暫停交易的決定。」

在俄羅斯入侵烏克蘭後，鎳價便受惠於供給面吃緊一飛沖天，據資料顯示，全球高級鎳的產出方面，俄羅斯占比達17％。

鎳價狂飆也引爆一波軋空行情，安達(Oanda)資深市場分析師海利(Jeffrey Halley)表示，「由周一晚上鎳市價格飆漲看來，由供給面帶動的軋空行情短期可能持續延燒。」

LME還暗示不排除暫停交易數日，「考量地緣政治情勢與近來行情的走勢，LME也會將停市多日列入考慮。」

盛寶銀行分析師韓森(Ole Hansen)周二指出，「鎳市當前情勢相當險惡，因為左右行情的因素並非供需，而是恐慌。」鈀金價格也迭創新高，主要利多為俄羅斯為鈀金生產大國，產量占全球的40％，DailyFX貨幣分析師史匹瓦克(Ilya Spivak)指出，「由於戰爭有擴大之勢，市場越來越擔心關鍵原料將出現斷供的問題。」