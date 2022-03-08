全球疫情延續至今，國內外許多產業皆受衝擊，唯獨離岸風電人才需求不減反增、逆勢上揚。隨著專案逐步擴張，並為疫後國內外市場發展預做準備，上緯新能源（SRE）2022年開春持續增加攬才力道，年度規劃釋出40個以上的新職缺，涵蓋各層級與專業，招攬國內外優秀菁英，除了為台灣就業市場增添契機，也以培養本地綠能永續人才為目標。

2021年，上緯新能源在全球疫情壟罩下逆勢徵才，整年度招募了60位優秀人才進入團隊，企業規模成長將近一倍。隨著台灣與亞太地區離岸風電的發展進入高速成長期，上緯新能源今年持續擴大攬才計畫，預計釋出的新職缺包括基樁設計工程師、基樁製造經理、海事協調員、風場專案採購規劃經理、風場運維工程師、高壓電工程師、企業營運主管、風險管理專員、財務分析師等各大面向，初步盤點超過40個，希望提供本地菁英更大的揮灑舞台。

上緯新能源執行長蘇容儀表示，當全球加速往淨零轉型的目標邁進，泛綠領人才將是國內外下一波的職場新貴。台灣積極推展離岸風電開發與落實供應鏈在地化，必需加強相關人才的長期培育。上緯新能源作為本地離岸風電標竿開發商，除與國內大學合作開設風電相關學程，也希望從產業端為台灣新時代的人力需求打好根基，這次擴大攬才，除了徵求有相關經驗、背景的專業人士，也力邀態度積極、有使命感且對台灣以及區域再生能源發展充滿熱忱的綠領青年加入，和我們一起為台灣與亞太地區下一階段的能源永續工作盡一份心力。

以成為亞洲可再生能源的領導品牌為目標，上緯新能源（SRE）除了重視能源與環境永續，也希望在人才培育上反映永續價值。除了提供員工舒適廣闊的辦公空間、以人為本的福利制度、完整的教育訓練外，國際化的企業環境和多元包容的組織文化更是國內企業少見。上緯新能源團隊現階段的員工組成橫跨三大洲近十國，除台灣在地菁英，亦不乏來自國際的專業人士，突顯企業胃納人才的包容性。

除了擴大攬才的計畫，上緯新能源團隊也將前進校園，透過就業博覽會，將具有台灣特色的離岸風電實務經驗介紹給青年學子。首站3月14日將前往台灣大學校園徵才活動，希望透過面對面交流，達到經驗傳承目的，並培養台灣下一代優秀人才對永續產業的興趣與即戰力。