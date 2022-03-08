美媒《紐約時報》日前2次刊文引述美方匿名高官稱「中共早已知曉俄羅斯對烏克蘭軍事計劃，並要求俄方勿在北京冬奧前採取行動」，藉此指責中方在烏克蘭戰爭上站在俄方。陸媒《環球時報》發表獨家訊息表示，經從多個訊息來源了解，《紐約時報》所稱「匿名高官」是來美國白宮國安會的官員。

《環球時報》指出，美媒在報導中指稱，中國在烏克蘭戰爭的立場上支持俄羅斯，批評美國對烏克蘭局勢火上澆油，同時也反對美國對俄羅斯制裁。大陸外交部發言人已在記者會上對上述消息進行批駁，明確指出美方捏造不實資訊，抹黑中國形象。

報導說，美媒通過「匿名官員透露」的方式釋放虛假資訊，誤導輿論是美方慣用伎倆。聯想到近日有人又聲稱，儘管發生了烏克蘭危機，但美國仍將繼續加大在印太地區資源投入，抑制中國不斷擴大的影響力，美方顯然有在烏克蘭問題上金蟬脫殼、轉嫁矛盾、坐收漁利的企圖。

《環球時報》也引述匿名的國際問題專家表示，烏克蘭問題演變到今天，來龍去脈十分清楚。美國和北約步步緊逼，將烏克蘭推向了火山口。作為當前烏克蘭衝突的始作俑者，美方一邊火上澆油，一邊指責中國救火不力，不負責任，也不道德。