中市大火6死6傷，縱火鄭男遛羊畫面曝光。（民眾提供）

中市6死民宅大火的縱火嫌犯鄭男，疑因養羊及欠租金與房東衝突而縱火洩憤，無情大火奪走6條人命，但他對所飼養寵物羊竟眷顧有加，在大樓燃燒猛烈之際，他還數度向維安人員要求要上樓救羊，甚至還加入協助滅火，令人費解。

檢調追查，43歲鄭明光在台中市興中街民宅大樓承租套房，疑因養羊、欠租金及使用熱水等生活習慣問題，與69歲房東莊麗卿發生爭執，莊婦催不到租金，怒要他搬離，豈料，鄭男在6日縱火報復，沒想到火勢順莊婦到處亂堆放的資源回收雜物延燒，釀成6死6傷悲劇。

檢警偵辦，在火場附近的監視影像發現，鄭男行蹤可疑在附近來回逗留，經調查揪出縱火犯嫌，鄭男外型曝光時，讓不少人驚訝錯愕。鄭男打雜工維生，今年2月才租住大樓8樓套房，大部分住戶不認識他，而他飼養寵物羊最引人矚目，雖然房東斥罵羊騷太臭、有鄰居罵他放任羊隨地拉屎尿，但也有人爆料他，平日常在附近遛羊，與小羊互動親暱。

1名火災救援工作人員錯愕地說，當天下午5時許火勢仍猛烈之際，鄭男要求要衝上樓救羊，因安全理由遭拒，他仍不死心數度懇求，還冷靜神情自若，隨其他受災租客到緊急收容處休息、用餐，甚至到安置旅館住了一晚，完全無法想像他是縱火惡徒。

有鄰居不可置信地說，大火發生時，他主動加入搶救，幫忙拉水線，而在他身旁一起幫忙的人就是鄭男。鄰居判斷，他縱火後，又加入救火行列，或許是良心發現，也可能是為救寵物羊。但是，消防人員清理火場時，在8樓浴室發現鄭男的寵物羊已喪生火海。