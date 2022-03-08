台中豪宅品牌如雙橡園、寶輝、龍寶，多年來憑藉著品牌實力，以遠超市場格局的規劃，重塑消費者對於住宅價值的認知，累積了無數的鐵粉追隨，近期分別推出的14期「雙橡園2925」、中科特區「寶輝VILLAGE」城區開發案、11期「龍寶愛臻邸」，不僅熱銷頻傳，且均創下區域新高價，引領中台灣房市進入品牌驗收年。如「雙橡園1617」預售期即以均價55.4萬元，保持七期南側成屋最高身價至今，不僅為台中十大豪宅榜內唯一100％過戶完銷，更是2012年6月央行限制豪宅貸款成數後，全台唯一在預售期完銷的豪宅案。目前該社區交屋2年入住率超過7成，市場上少有轉手物件，顯見住戶惜售。雙橡園首創「豪宅3.0」打造頂級豪宅與飯店的平衡點，包括成立物業管理、頂級餐飲團隊進駐、一日六餐、頂級桌宴、專屬活動策劃、禮賓接駁、專人洗車等細緻化服務；其中，雙橡園自建的深耕物業管理公司，目前已超過15種職別，提供遠超一般物業公司所能提供的服務內容。雙橡園開發總經理魏櫂良分享「落實利潤與老客戶共享的初心，且始終站在居住者的角度思考，只要對住戶是好的，有提升住宅價值的可能，就積極去做」。而雙橡園的作品不只展現在軟體服務，包括「雙橡園1617」、「雙橡園1812」、「雙橡園S1」、「雙橡園2279」、「雙橡園2925」連續五棟，硬體規劃皆以大基地、逾千坪私有花園、車道單進單出及獨立服務動線。其中，「雙橡園2279」、「雙橡園2925」甚至不惜成本連續兩案打造區域唯一SRC鋼骨大樓，其營造時間約需增加2年，每坪造價成本一坪至少增加5萬元，展現雙橡園對於建築作品的堅持與用心，不僅獲企業主肯定，更多老客戶一路相挺。而七期豪宅建商寶輝建設，近期跨足中科特區推出「寶輝VILLAGE」國際總體城區開發案，由三塊四面臨路完整街廓組成逾8,000坪完整腹地，全案以七期豪宅規格設計，由美、日國際團隊攜手開發，打造有如「東京六本木」的國際城區，深獲企業主、中科高階主管及醫師等菁英族群的青睞，成為中科特區唯一總價突破4,000萬元的住宅案，單價攻上6字頭直逼七期，改寫區域行情天花板。 以售後服務及營建品質打出知名度的龍寶建設，每進入一個新區域，即成為指標個案，如烏日「龍寶園臻邸」上看4字頭、11期「龍寶愛臻邸」均價近50萬元，均創下區域新高！「龍寶愛臻邸」更創台中建築業之先、採用可重複使用的鋁合金系統模板，取代傳統模板，雖然造價較傳統模板貴一些，卻擁有縮短工期、節省人力及減少事業廢棄物等優點，該案去年9月開賣3天即傳出完銷。 龍寶建設強調「以人為本」，並以「共享與共好」為建築精神，提倡包括綠圍籬、大量退縮及公共藝術品等環境友善規劃，自簽約起便提供22項永續售後服務規劃經營，如年度住宅健檢，請住戶條列問題，再由工務部門親自到府解決，剛交屋的個案甚至有春夏秋冬定期健檢，多年來不斷增加服務項目，更定期舉辦社區活動，大獲好評，也使龍寶每每推出新案皆大受市場歡迎。