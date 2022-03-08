倫敦金屬交易所（LME）鎳價意外暴漲逾倍，市場傳出大陸鎳礦巨頭青山控股的空頭部位遭到國際能源巨頭嘉能可逼迫平倉。隨著市場擔憂的發酵，與青山控股存在業務合作的華友鈷業、中偉股份等A股上市公司8日同步重挫。部分公司也趕緊撇清關係，上市公司盛新鋰能則聲明，其印尼項目的合作方Stellar Investment與青山集團沒有任何關係。

路透報導，2021年3月，青山實業與華友鈷業、中偉股份簽訂高冰鎳供應協議。三方共同約定青山實業將於2021年10月開始的一年內，向華友鈷業供應6萬噸高冰鎳，向中偉股份供應4萬噸高冰鎳。2022年2月，華友鈷業稱，與青山實業簽署的高冰鎳供貨協議目前已開始交付執行；青山方將向華友鈷業提供6萬噸高冰鎳。

2022年2月，由華友鈷業、洛陽鉬業和青山實業共同投資的華越印尼項目實現首船出口，9,500餘噸氫氧化鎳鈷發往大陸寧波港。華越印尼鎳鈷濕法項目具備年產6萬噸鎳金屬量、7,800噸鈷金屬量的生產能力。該項目最早在2021年11月實現第一批氫氧化鎳鈷產品下線。

受青山遭嘉能可逼迫平倉的消息影響，上述與青山相關的A股公司也同遭波及。華友鈷業8日早盤跌停鎖死一路至收盤。中偉股份收跌4.7％，盤中一度挫6.2％。