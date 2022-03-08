重訊待公布 富強9日起暫停交易 21:452022/03/08 工商 林燦澤 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 櫃買中心8日表示，富強輪胎工廠公司（5102）上櫃有價證券自3月9日起暫停交易。 富強輪胎工廠公司因有重大事項待公布，櫃買中心公告該公司上櫃有價證券自3月9日起暫停在證券商營業處所買賣，該公司將於前開重大訊息公布後，再申請恢復交易。 優衣庫母公司表示不加入抵俄行列 櫃買中心：近期股市震盪 呼籲應回歸基本面理性分析 #富強 #暫停交易 #輪胎工廠 #公司 #重訊 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 國巨最強2月 營收年增32％ 17:422022/03/08 財經 久陽精密2月營收年增87％ 營運動能續旺 19:132022/03/08 財經 櫃買：上櫃公司基本面穩健 持續注意資訊透明公開 17:322022/03/08 財經 森鉅違反重訊申報 遭處違約金5萬元 19:532022/03/07 財經 Dell與VMware攜手助慕尼黑再保險公司 提升IT敏捷性 10:042022/03/07 財經 《櫃買市場》櫃買中心：戰情干擾多屬短期 應回歸基本面 17:492022/03/07 財經 千附精密通過參與投資某公司現增案 09:232022/03/08 財經 台鐵工會版公司條例草案出爐！要求資產交公司、債務歸政府 20:282022/03/07 生活 LED新兵獲利放閃 弘凱EPS賺贏龍頭 19:522022/03/08 財經 櫃買修正規章 規範上櫃及興櫃公司視訊股東會 20:072022/03/08 財經 書摘精選》醫療保健―蘋果健身中心的誕生 07:002022/03/07 國際 財經熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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