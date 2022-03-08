櫃買中心8日表示，富強輪胎工廠公司（5102）上櫃有價證券自3月9日起暫停交易。

富強輪胎工廠公司因有重大事項待公布，櫃買中心公告該公司上櫃有價證券自3月9日起暫停在證券商營業處所買賣，該公司將於前開重大訊息公布後，再申請恢復交易。

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