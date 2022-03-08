8日經濟部中小企業處處長何晉滄與AIT美國在台協會文化新聞組組長蘇戴娜，在國際女性節啟動第二屆「女性創業學院計畫」(Academy for Women Entrepreneurs，簡稱AWE)，宣布招募正式開始，臺美再度攜手合作，將臺灣女創業家推向國際。

美國國務院教育文化局在全球推動AWE計畫，希望在培育女性成功開創和擁有企業，確保女性參與全球經濟，增進全球的和平與繁榮。繼去年經濟部與AIT成功攜手培訓逾百位女性創業家結業後，今年雙方再度結合臺美創業資源，更邀請Meta成為全年計畫的策略夥伴，讓女性創業家，除了透過線上課程DreamBuilder為創業之路及數位行銷打下扎實的基礎之外，更能與臺灣女創菁英、全球趨勢領導者進行深度交流。

何晉滄表示，AWE女性創業學院已經成為一個獨特的社群，不僅學員熱情參與，導師群更是無私地分享實務經驗。未來除了擴大社群之外，也將強化跨產業合作、拓展國際商機。

除了Meta之外，AWE計畫今年特別邀請台灣微軟及亞馬遜全球開店成為全球趨勢夥伴，由三位夥伴與學員分享元宇宙、企業減碳及跨境電商等國際最新產業趨勢。AWE鼓勵科技、半導體、5G、資安、生技醫藥、企業減碳等新創加入。歡迎各產業女性創業家報名，加入國際女創業家的網絡、與全世界連結、開啟交流與商機的大門。