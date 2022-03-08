繼雙11、年節檔期，各大電商平台與實體零售通路進入上半年新一波行銷黃金檔期，慶祝38女王節降臨，為感謝女王們在家庭、職場及社會等領域的投入及奉獻，台新銀行首推38女王節玫瑰信貸，於指定期間內線上申請信用貸款，手續費優惠僅需888元（原9,000元），激省逾8,000元。

台新銀行消費金融處資深副總經理吳良民表示，女力時代來臨，近年各產業紛紛以女性為目標客群，推出專屬主打商品，「她經濟」崛起成不容小覷的主流趨勢。受疫情影響，這股力量於網購市場的作用更加顯著，因應38女王節，各大電商力拚再創營收高峰，「她經濟」勢必再掀旋風，存在無限商機潛力。

吳良民指出，為鼓勵每位認真的女人好好寵愛自己，台新銀行特別於38女王節推出玫瑰信貸優惠快閃，3月8日至3月13日指定期間，透過線上申請，手續費優惠888元。無論想趁著電商平台期間限定優惠犒賞自己，或寵愛家中女王，都可透過線上申貸的方式輕鬆取得購物資金。

台新銀行長期以來致力以認真、專業且貼近女性需求的角度，提供全方位服務，也鼓勵現代女性勇敢表達想法、突破藩籬追尋自我，重視並及早投入理財規劃。

該行重視並支持女性的立場從未改變，鼓勵當代女性發聲。吳良民強調，除發行首張女性專屬信用卡「玫瑰卡」及進化版「玫瑰Giving卡」，多年來並贊助國內規模最大的女子路跑「Taishin Women Run」，更積極支持台灣女子高爾夫球選手曾雅妮、吳佳晏、錢珮芸、蔡佩穎等在國際賽事中發光發熱，持續以各項實際行動支持女性實踐自我，發光發熱。