烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）上周在全國電視談話中指出，超過16,000名外籍志願戰士已經抵達烏克蘭，組成首批「國際傭兵團」即將齊心靠俄。今天(8)凌晨烏克蘭陸軍在臉書(Сухопутні війська ЗС України)曬出一張外籍戰士們的合照，歡慶第一批國際傭兵抵達。

根據「路透社」(reuters)採訪前來參戰的外籍志願軍指出，民主與獨裁的力量相抗衡的情況下，擊退無端的侵略才是當前最重要的目標。而其中有許多人是昔日伊拉克和阿富汗的老兵，認為這場戰役提供他們一個機會，讓政府重新看到自己的戰鬥能力。

今天(8)凌晨烏克蘭陸軍也在臉書上貼出一張志願軍合照，並寫下:「烏克蘭第一批國際傭兵團抵達，成員來自美國、英國、瑞典、立陶宛、墨西哥和印度。未完待續!」可以看到照片中外籍戰士們各個胸有成足的模樣，對著鏡展露燦爛笑容，看來已經做好痛宰俄軍的準備。帥氣模樣也引來不少網友留言:「看了我好熱!」、「榮耀歸於英雄!」、「致上萬分敬意。」

烏克蘭外交部長庫列巴(Dmytro Kuleba)昨(7)於新聞發布會上表示，截至目前，外籍志願軍的申請人數已將近20,000人，有來自美國、日本、瑞典、英國等52個國家的退伍軍人和志願者來到烏克蘭。

烏克蘭國防部也在臉書上呼籲各國欲前往參戰的勇士們:「如果你也想參與歐洲爭取民主自由的一刻，也想與烏克蘭士兵站在一塊兒，是時候該行動了!」