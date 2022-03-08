汽車廠已飽受晶片短缺和能源價格飆高衝擊，俄羅斯入侵烏克蘭又推高車用金屬價格，從車身使用的鋁，到觸媒轉化器的鈀金，再到電動車電池的鎳，價格皆上漲，意味著消費者購車恐得準備更多資金。

金屬雖然不在西方制裁俄羅斯的範圍，但部分汽車零件供應商已經開始避開俄國產品，讓汽車廠在晶片荒與能源漲價之外，進一步承受壓力。

鋁和鈀金價格7日雙雙創下歷史新高紀錄，亦是不鏽鋼重要原料的鎳，價格衝上2007年以來最高水準。俄國鈀金產量占全球比重高達四成，鋁產量約占全球的6％，鎳產量占全球5％。

全球第四大汽車廠Stellantis執行長塔瓦瑞斯（Carlos Tavares）表示，原物料與能源成本逐漸攀升，將對公司的商業模式帶來更多壓力。

塔瓦瑞斯指出，晶片供應回復正常或許能協助汽車廠抵消金屬和能源價格上漲，不過晶片荒可能不會在2022年落幕。

美國汽車零件供應商Aludyne執行長魏勒（Andreas Weller）表示，歐洲業務在過去4個月面臨鋁價躥揚60％，同時還有能源成本飆高難題。

晶片短缺使得汽車庫存下滑，在金屬價格上漲之前，消費者便已經感受到汽車變貴。根據汽車顧問公司LMC和J.D. Power數據顯示，美國2月新車交易平均價格達44,460美元，較一年前同期激增18.5％。

俄國是德國汽車廠的主要金屬供應商，2020年德國44％的鎳、41％的鈦、三分之一的鐵，和18％的鈀金是從俄國進口。根據瑞士信貸數據，俄國2021年生產1.08億公噸的鐵礦砂，為全球第五大生產國。

德國鋼鋁供應商Voss Edelstahlhandel認為，向俄國購買原物料等於間接資助俄國入侵烏克蘭，即便鋁不在制裁清單上面，但仍決定停止向俄國採購。