衛視中文台《一袋女王》日前邀請王思平、陳天仁、李亮瑾及宋米秦分享「可歌可泣的新手媽媽奮鬥史」。宋米秦因為媽媽、表妹來台灣，帶她們去知名夜市遊玩，結果當天晚上她狂拉7次，送醫發現已經開一指，小孩提前一個月來報到。王思平則是幫女兒洗澡時發現女兒異常抽搐，醫生擔心可能是會影響腦力發展的「點頭癲癇」，趕緊安排檢查，讓王思平擔心到天天大哭，還好老公發現原來是洗完澡後幫女兒擦乾、穿衣的鐵餐桌太冷惹的禍。李亮瑾兒子吐奶嚴重，出生一個月只增重110公克，她開始四處尋訪醫生，但兒子還是狂吐，卻是有次帶兒子回高雄娘家，醫生建議她試試老方法，在奶粉裡加上糙米粉，終於獲得改善。

宋米秦說懷孕七個月時，媽媽跟表妹從韓國來到台灣，因為表妹第一次來台灣，宋米秦為盡地主之誼，就帶她四處走走玩玩。有次一行人來到知名夜市，宋米秦表示懷孕期間她很注意飲食，咖啡、生魚片、海鮮類通通不吃，當天她細心挑選只吃了肉包、香腸與甘蔗汁，沒想到當天晚上宋米秦狂拉肚子，只要一躺下來就想拉，整整來回7次，讓她完全無法睡覺，只能趕緊到婦產科報到。宋米秦說可能是拉肚子時不知不覺有用力，醫生一檢查發現她的子宮已經開了1公分，要她直接住院觀察，後來住院兩天都沒事，宋米秦就央求醫生放她回家，醫生也囑咐她盡量小心。宋米秦回家當天晚上，媽媽特別料理了很豐盛的一桌菜，老公也因為丈母娘來訪特地做了肉桂捲，一家人吃吃喝喝好不開心。

等到了要睡覺的時候，宋米秦就覺得怪怪好像是羊水破了，就拉著老公到廁所幫她確認，還很幽默的說：「我不是在尿尿喔」，老公也很冷靜的回她說該去醫院了，沒想到去醫院的路上，宋米秦開始陣痛，不但痛到她根本叫不出聲，身體還一直發抖，抖到她被抬上病床時，鐵床還發出咚咚咚的聲響，讓宋米秦痛到說：「我不行了，我要馬上開刀」，女兒也就這樣提前一個月來報到了。

王思平說她買了一個附澡盆的尿布台，因為太大無法放進房間的浴室，所以她想說那就在廚房幫女兒洗澡就好，但有一天天氣比較冷，她幫當時三、四個月大的女兒洗完澡後，發現女兒有點像似癲癇搬的抽搐，趕緊拍下影片帶著女兒去看醫生，醫生看完影片後直言有點不太樂觀，可能是「點頭癲癇」，如果是的話會影響幼兒腦力發展，醫生隔天也安排了女兒腦波檢查。

王思平說等報告那兩個禮拜，她完全吃不下，吃什麼就吐什麼，每天擔心的大哭，還一度無法帶小孩，只能請媽媽來幫忙，還好報告出來後顯示腦波是正常的，讓她終於比較放心。但女兒為何會抽搐的原因還是不明，為了找出問題，王思平決定再次在廚房幫女兒洗澡，結果洗完之後女兒竟然又再次抽搐，還好王思平的老公是神隊友，他發現原來王思平幫女兒洗完澡後，會把她放在舖了三、四條厚毛巾的鐵餐桌上，然後幫女兒擦乾後再穿上衣服，可能是因為鐵桌太冷，為此他還自己趴上去測試，發現的確是會瞬間感受到冰凍的冷感，後來王思平也把這個發現跟醫生討論，醫生說因為小朋友還沒發育完全，所以對於冷跟熱的確反應會很大，等6個月大後就不會有這個問題，也讓王思平心中總算放下一顆大石。本集將在3月9日(三)晚上11點衛視中文台播出。