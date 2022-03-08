在烏克蘭的戰爭中，烏克蘭的平民大量逃往國外躲避戰禍，但俄國同樣出現一波難民潮，深感國家愈發獨裁的人群正湧向周邊國家。由於目前俄國遭歐洲封鎖，目前只剩少數國家可供選擇，但仍有大量人群離開，波羅的海國家、喬治亞、亞美尼亞或是土耳其都有大量的俄羅斯人湧入。

半島電視台(Aljazeera)報導，雖然俄羅斯政府稱，這場戰爭得到多數國民的支持，普丁的支持率再創新高，但較自由的獨立媒體人卻看到完全相反的情況，許多俄羅斯人其實對烏克蘭的戰爭感到不解與沮喪，他們對國家的未來感到害怕，一方面是國際制裁的壓力會影響到生活，同時也擔心批評政府會遭到更大的壓制，只好逃離他們的國家。

不過他們的選擇很有限，歐盟國家大多數完全關閉所有從俄羅斯進出的航班，現在只剩下少數幾個出口走廊。既然航班不通，那只好走陸路，許多俄國人選擇穿過邊界，前往芬蘭，或是或波羅的海國家（拉脫維亞、愛沙尼亞、立陶宛）。沒有歐洲簽證的人選擇前往喬治亞、亞美尼亞和土耳其。

記者格羅佐夫斯基(Boris Grozovski) 說：「最近幾天，許多俄羅斯人抵達喬治亞。喬治亞邊關管理者還不理解為何俄國觀光遊客怎麼暴增數倍，特別詢問我前來的目的。」

逃到喬治亞的俄羅斯資深記者格羅佐夫斯基。(圖/Boris Grozovski FB)

「你們以為我們是遊客，還是只是我們弄錯了旅遊日期，誤以為我們都突然急切地想要喝點薩博維(Saperavi，喬治亞傳統高品質葡萄酒) 和卡查普里(khachapuri喬治亞傳統糕點)？不是的，我們不是遊客，我們更像是難民。就我個人而言，我已被俄羅斯警方通緝，因為我散發反戰公開書。我們不是為了躲避戰火逃難，而是躲避監獄。如果我在俄羅斯寫我現在寫的東西，我將被判入獄15到20 年。」

格羅佐夫斯基所言不虛，上周五，俄羅斯國會通過了一項緊急法令，任何被指控散佈有關烏克蘭戰爭「假消息」的人，將面臨15年的刑期，要是貶損俄國部隊、打擊士氣，包括他們放下武器或撤軍，將對屢犯者處以5萬盧布（約1萬新台幣）的罰款，甚至最高年3的刑期。

有些人批評像是格羅佐夫斯基這樣的獨立思考者，不應該逃離俄羅斯，而是應該留下來戰鬥。對此格羅佐夫斯基無奈的說：「我也對自己的決定感到痛苦與羞恥，但是也有憤怒和無能為力。我們實在無法影響普丁與他的政府，留下來同樣只能眼睜睜的看著他摧毀烏克蘭和俄羅斯。」

「就我個人而言，我已失去了在俄羅斯聯邦的各種發言身份，包括記者、教師的職業，現在籌組公共講座論壇都很困難，總之目前已不可能在俄羅斯內部與政府抗爭，只能與過去的前輩那樣：選擇流亡。」

格羅佐夫斯基呼籲鄰國保持邊境開放，並敦促鄰國們能夠為俄羅斯流亡者提供庇護。

另一名逃離者是編劇家安東•多林(Anton Dolin)，他已逃往拉脫維亞。多林曾是喜劇演員，之後轉為編劇，他的朋友-俄國深夜脫口秀主持人伊凡‧烏爾甘特(Ivan Urgant)也是最早譴責戰爭的名人之一，其實也沒有做什麼明顯的抗議活動，就只是在自己的IG上發布了黑屏，標題為「恐懼和痛苦，不要戰爭」，然後節目就在3月被停播了。

多林說，他只會俄語，離國去鄉生活是很困難的，然而就在十天前，整個世界都崩塌了。沒有辦法，目前沒有工作、居留證或長期計劃，只有一點現金，只能逃離俄羅斯。

編劇安東多林表示，他離家時，發現門口被人畫上Z，顯然是一種警告。(圖/Anton Dolin FB)

還有一個現象證明俄羅斯難以挽救，當他離開自己的公寓時，公寓的大門不知被誰噴上了字母 Z，這在俄羅斯被用作支持戰爭的象徵。

多林說：「這是一種恐嚇，意思是我們知道你的家人住在哪裡，你好自為之。」

他補充說：「烏克蘭人遲早會贏，事實上，他們已經贏了。而我們正在遭受一場災難、一場道德良知淪喪的災難。」