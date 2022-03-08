大陸乘用車市場訊息聯席會（簡稱乘聯會）秘書長崔東樹8日表示，近日鎳價格暴漲，主要是炒作性質，短期內價格可望回落，認為對新能源車銷量影響並不大。不過他也提到，雖然銷量不會受到影響，但車企在電池成本方面仍要承擔更大壓力。

澎湃新聞報導，崔東樹表示，近日的俄烏衝突，為車企帶來不小壓力。汽車出口面臨著不確定性風險，大陸車企在俄羅斯等地區出口量較大，影響相對也大，地區性衝突對中歐班列運行情況的影響也需要深入評估。與此同時，汽車原材料例如晶片等主要來自東南亞，供給受到衝突影響較小，但車企依然面臨著原材料漲價的問題，成本壓力巨大。

展望3月車市，崔東樹表示，疫情散發、近期股市偏弱等因素，或將導致3月的車市回暖較慢。

他解釋，目前大陸國內車市增長面臨較大的環境壓力，車市增長分化，在新能源車中銷量差異巨大，主力車型的銷量表現突出，主要是來自於新能源車的長尾效應：車型較多，但銷量不高。他說，新能源車要有創新和產業鏈的自主可控，才能獲得更大增量。