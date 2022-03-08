烏俄戰火延燒，牽動全球原物料市場價格波動。國際事務專家賴岳謙指出，俄烏之間的軍事衝突，短時間內恐不會結束，由於兩國都是產糧大國，俄羅斯更是能源出口大國，戰爭恐會刺激能源、金屬和糧食漲價，並使全球通貨膨脹更加惡化，最後歐美國家的經濟損失，可能還會大於俄羅斯受到制裁的損失。賴岳謙還認為，在未來兩三周，俄軍會開始尋求殲滅烏克蘭正規軍的機會。

賴岳謙今天(8日)在政論節目《新聞大白話》中表示，現在可能是暴風雨前的寧靜，俄羅斯總統普丁前一陣子也把發動戰爭的原因講很清楚，但俄方公布的訊息很少。輿論戰方面，因為歐美封鎖俄國的聲音，大家得到的大部分訊息來自烏克蘭和歐美並不是平衡報導。

賴岳謙指出，若以已經發生的事實來看，這個戰事不像在短時間內能解決，時間的拉長應該也在俄軍規畫之內。烏克蘭和俄羅斯有一個共同特點，都是大糧倉，俄羅斯又是能源出口大國，因此兩國的衝突關係到經濟發展。

賴岳謙認為，能源、金屬、糧食漲價，會刺激通貨膨脹越來越嚴重，而通膨這隻怪獸如果控制不了，對歐美造成的損失會比俄國大，歐美國家的經濟損失，可能還會大於俄國。假如此時在發生大饑荒，歐美要援助，又會造成另外一波大危機。

賴岳謙也分析了目前烏克蘭各地的戰況後指出，俄軍在未來兩三周，可能會開始尋求殲滅烏軍有生力量，消滅烏克蘭的正規軍部隊，若進入殲滅戰，死傷可能就會很大。