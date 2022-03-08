被稱為「性感歌后」、「拉丁小天后」的美籍古巴裔歌手卡蜜拉卡貝羅（Camila Cabello），近日為了宣傳新歌《Bam Bam》，接受英國節目《The One Show》線上直播專訪，未料卻不慎走光露點，讓主持人都笑翻，但她仍若無其事繼續受訪，展現專業度。

卡蜜拉穿上寬鬆襯衫搭牛仔褲，接受《The One Show》線上直播專訪，被問到新歌中最喜歡的舞步時，她也起身示範起來，但因為襯衫釦子沒扣好，讓她整個走光大露點，意外雖僅短短1秒左右，但也讓主持人都看傻眼，其中一名主持Alan Carr(阿蘭卡爾)更是掩嘴大笑。

卡蜜拉直播不慎露點。(圖／取自東網)

而卡蜜拉之後趕緊拉好衣服就繼續跳舞，而在主持人告訴她走光一事，她也大方笑笑打圓場，「我媽在隔離的房間，她看到我走光後一定嚇壞。」事後她走光影片在網路瘋傳，不過網友都對於她繼續笑著受訪的態度相當讚賞。

擁有高人氣的卡蜜拉，以一首《Havana》爆紅，IG有超過6千萬粉絲追蹤，去年更擔綱《灰姑娘Cinderella》真人版電影的女主角，不過近年來頻因身材發福登上媒體版面，對此她也大方回應，「我們是真正的女人，身上有曲線，有橘皮、妊娠紋和脂肪很正常」。