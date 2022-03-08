男睡夢中下體詭異抽動 70秒影片網嚇：被「色鬼」壓床？（取自臉書「爆廢公社」）

被鬼壓床還是被性侵？網路上近日流傳1段影片，1名男子在睡夢中開始不斷地抽動下半身，雙腳一度抬到空中、屁股更被抬高，下半身仍不斷前後移動，男子過程中雙手疑似都被架在背後，表現出急欲掙脫的樣子，影片在網路上瘋傳，不少人質疑真實性，也有人笑說「我沒見過靈動這麼激烈的鬼壓床」。

該名網友在臉書「爆廢公社」發表影片，影片中1名男子在床上睡覺，過程中疑似遭友人取走棉被，男子先是改為側躺後，下半身開始前後移動，一連動了好幾下後，下一幕竟是他雙腳伸至空中，下半身同樣反覆前後移動，之後他的屁股也莫名再度往上抬，動作相當不雅觀。

網路流傳1段影片，男子在睡夢中開始不斷抽動下半身，雙腳一度抬到空中、屁股更被抬高，下半身不斷前後移動，過程中雙手疑似都被架在背後。（翻攝自臉書「爆廢公社」）

影片中男子之後改為趴睡姿勢，屁股同樣翹起並上下移動，而他的雙手全程握再一起、擺在背後，看似是遭人「綑綁性侵」的樣子，而男子全程疑似都在掙扎卻逃不開，影片最後男子平躺在床上，身體仍持續晃動；原PO則發文說「我沒見過靈動這麼激烈的鬼壓床」。

其他網友紛紛留言「這是一種單身病，放久就壞掉了，不用理會」、「應該遇到男鬼 無誤」、「情況從糟糕逐漸變成難以理解」、「這是做春夢了吧」、「這是演壓人的還是被壓的？動作上看是在壓人，但體位上看是被壓，好矛盾哦」、「明明就是他自己在動」、「這瑜伽跟核心練的不錯」、「被鬼肛肛了」。