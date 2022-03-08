中央氣象局持續發布低溫特報，今(8日)晚至明(9日)清晨強烈大陸冷氣團及輻射冷卻影響，各地早晚氣溫較低，桃園至苗栗及花蓮，低溫仍有機會掉到10度以下，明天(9日)白天起各地明顯回暖，下一波鋒面預估下周一(14日)白色情人節報到，北部及東半部降雨機率將再提高。

冷氣團挾鋒面襲「低溫探11度」 李富城一圖揭轉晴回暖時間

明天(9日)天氣與今天類似，各地晴朗穩定，而且溫度還會更溫暖一些；清晨仍受冷空氣及輻射冷卻影響，中部以北及東北部氣溫仍偏低，預估為12至14度，南部及花東為15至17度，白天太陽出來後各地明顯回暖，僅東半部雲量較多，其他地方皆為晴到多雲，全台高溫預估約23至25度，南部還會再更高一些，夜晚各地溫度約15至17度，與清晨相比已有明顯上升。

低溫特報。(圖/氣象局)

周四(10日)至下周日(13日)環境吹偏東風到東南風，各地大多為多雲到晴，只有東半部雲量較多，偶爾有零星降雨；夜晚清晨仍有輻射冷卻影響，感受較涼，白天太陽加熱明顯，溫度逐日上升，西半部日夜溫差大。

下一波鋒面預估在下周一(14日)影響台灣，下周一、二(15日)，北部雲量稍增多，東半部地區仍有零星短暫雨，中南部日夜溫差大。16日至18日東半部地區有局部短暫雨，其他地區為多雲到晴。