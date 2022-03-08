羽球世界球后戴資穎暌違8年再度參加德國羽球公開賽，首輪賽事以秋風掃落葉之姿獲勝，賽後她也分享參賽心得。

德國羽球公開賽是世界羽聯BWF超級300系列賽事，比超級1000系列、超級500系列賽事等級低，戴資穎生涯早期曾參加過三次，最佳名次是8強，隨著世界排名、實力提升，可以挑戰更高等級賽事，德國站賽事就不見得一定要參加，因此隔了8年小戴才回到這裡參賽。

賽後小戴給了參賽原因的答案：「台灣目前對於新冠肺炎疫情防疫規定還是比較嚴格，出國回去隔離時間比較長，這次出來比賽會選擇先來德國，是因為後面還有全英賽，想說可以先過來調時差跟適應比賽的感覺，然後再去準備迎接全英賽。因為我怕如果直接（從台灣）去全英狀態沒調整好，可能很快又沒有地方可以去，又要回國長時間隔離。」

德國站賽事是戴資穎繼去年12月世錦賽摘銀後，相隔將近3個月首場國際賽，女單首輪32強21比11、21比15擊敗美國華裔選手王苑力，比賽過程僅歷時32分鐘，小戴說：「感覺還可以吧！現在出國一趟比賽算比較密集，結束後會回去休息一段時間再出來比賽，因此下場可能就會需要比較多時間來重新適應比賽的感覺。」

面對實力算是有點落差的對手，戴資穎的應戰方式就是盡力把自己的狀態調整好，去看每個球的落點，等了一段時間再比賽，現場有很多球迷加油，小戴也非常開心。