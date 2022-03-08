俄羅斯軍隊攻擊烏克蘭第2大城哈爾科夫。（資料照／美聯社）

俄烏發生軍事衝突迄今已舉行3次談判，俄羅斯提出烏克蘭須停止軍事行動、把中立地位入憲，以及承認克里米亞是俄國領土、烏國東部兩個分離主義區域獨立。陸軍退役中將胡筑生指出，俄羅斯所提條件苛刻的真正目的，是想逼美國出來面對落實北約不東擴承諾及解除對俄羅斯的經濟制裁。

據《中評網》報導，陸軍退役中將胡筑生受訪分析，過去蘇聯時期戰術多採「速戰速決」，蘇聯曾在蒙古、東北與日本關東軍交戰，蘇聯都是以強勢的砲火支援，火速擺平日本，例如日本一個旅在前線作戰，後方可能不到一個砲指部的火砲支援部隊，但蘇聯軍隊是一個團在前線作戰，後面有10個團的砲兵支援。

胡筑生再舉2015年俄國攻打敘利亞反政府軍為例，軍事行動又狠又快；同年土耳其擊落1架俄軍蘇愷－24戰機，俄國隨後轟炸報復，造成20多位土耳其飛行員喪命，展現「有仇必報、加倍奉還」的戰鬥民族兇悍作風。

反觀這次烏俄開戰，俄羅斯沒有比照過去採取「速戰速決」的戰法、沒有迅速全面掌控全局，反而是「邊打邊談」，與俄國人昔日作法不同。胡筑生推測分析這種改變是想逼北約組織的老大美國出來面對，作出落實1991北約不東擴的承諾及解除對俄的經濟制裁，因為這兩個關鍵問題都只有美國說了算。