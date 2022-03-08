國外一對夫妻深受不孕困擾，在嘗試了許多方法後，他們考慮代孕，34歲妻子提議找小4歲的妹妹當代理孕母。豈料，妹妹答應後，老公竟然建議要用傳統「真人實戰」方式讓小姨子受孕，人妻當然無法接受，老公還大言不慚地表示這樣做省錢又省時間。

這名人妻在論壇Reddit上匿名發文，表示與37歲丈夫結婚多年，與不孕對抗多年後考慮代孕，並且請妹妹當代理孕母。妹妹同意了，但老公卻開始說試管嬰兒要花很多前、很多時間，並暗示用傳統的「人與人連結」比較好。

人妻大為震驚老公竟然有這種想法，並且一口回絕，但老公卻開始責備她不信任自己、自私，還說是她害自己當不了爸爸。這樣的說法，讓人妻十分沮喪，覺得自己的身體毫無用處。

眾多網友看完紛紛指出：「如果真的是錢的問題，妳老公也可嘗試把精液裝在杯子裡，再讓妳妹妹自己放進身體之類的。我知道這樣很噁，但總比你丈夫直接來好」、「如果你同意，但一次沒成功怎麼辦？讓他們睡很多次嗎？」、「離婚！有很多方法可以成為父母，但不是跟這個男人！妳沒懷孕是幸運的。」。