台中市中區興中街集合式住宅大樓6日發生大火事件，造成6死6傷的憾事，市府清查，該大樓本來申請旅館時核定17間房間，卻違法隔間成41間套房，都發局8日派員現場勘查，已違反《建築法》，違規情節重大，將開罰6到30萬元。

台中市中區興中街一棟集合式住宅大樓，發生這起造成6死6傷的憾事，市長盧秀燕8日主持市政會議時表示，「非常心痛！」要求相關單位徹查，防止悲劇重演。

都發局表示，這棟前身為旅館的建物，2011年10月13日起申請展延暫停營業，2012年及2015年稽查時現場未營業，於2019年廢止旅館使用，後續若作為他種用途使用，依規應提出變更使用執照申請。

都發局強調，建築物變更使用執照，需由建物所有權人提出申請，這棟大樓在2019年後並無辦理變更使用執照紀錄。

都發局長黃文彬指出，這棟以套房出租的大樓，在第2、5、6、7樓原本作為旅館使用，申請時核定17間房，後續是否擅自改建增加套房，火災調查後，8日派員現場勘查，違反《建築法》，依《建築法》相關規定辦理，因違規情節重大，將開罰6到30萬元。

興中街這棟集合式住宅，向市府於1986年申請建築使用執照，到1997年時申請變更使用2、5、6、7樓作為旅館使用。

觀光旅遊局長韓育琪說，觀旅局至2004年核准其登記為旅館業，這期間可能因客源不足及營善不善等問題，向市府陸續申請高達8次的停業，到2019年旅館登記證被市府註銷。