俄烏之戰膠著，各界緊盯對我金融業衝擊。金管會主委黃天牧9日將赴立法院針對「俄烏戰爭與近期國際局勢對我國金融市場與金融服務業之衝擊與政策因應」進行專題報告，報告中統計最新金融三業對俄烏曝險達2,172.05億元，金管會祭五大措施因應。

報告顯示，我國金融機構對俄烏曝險共2,172.05億元，尚在可控範圍中。截至2022年1月底止，國銀對俄羅斯暴險為51.02億元，約占總資產的0.0086％；對烏克蘭曝險為0.03億元。保險業對俄羅斯曝險為1,382億元，約占保險業資金之0.46％；烏克蘭部分則無投資。

證券期貨業則無投資俄烏有價證券。至於國人投資俄烏基金狀況，據投信投顧公會統計，投信基金及境外基金持有俄烏部位不大，投信基金截至今年2月底，持有俄羅斯及烏克蘭暴險部位分別為269億元及32億元。境外基金截至今年1月底持有俄羅斯及烏克蘭暴險部位分別為317億元及121億元，占全體投信基金規模(4.9兆元)及國人持有整體境外基金總金額(3.9兆元)比重皆未達1％，曝險程度尚屬可控範圍。

金管會也祭出五大措施，一、維護證券市場交易秩序，除了有市場監視制度，也防範假訊息影響市場波動，若發現有非理性下跌就會祭出穩定措施維護投資人權益。

二、加強金融業風險控管。像是對銀行海外授信與投資已定有相關控管機制、境內外基金如有暫停及恢復交易情事，要依規定向金管會申請核准或申報，對持有俄羅斯部位的壽險業者要將風險管理加強措施提報董事會，壽險業持有的非投資等級俄羅斯債券部位，評價及減損應依財務報告編製準則及會計公報規定辦理，不符規定部分應於6個月內調整改善，若確有困難，可申請延長。

三、強化金融資安防護。因應俄烏戰事，本會已要求財金公司、證交所、櫃買中心、期交所及集保結算所加強關鍵基礎設施資安監控與防護，提升整體資訊作業安全。

四、持續推動投資人教育宣導。協助民眾瞭解金融市場與商品結構、特性及風險。

五、配合國際金融制裁相關措施。已促請金融機構及虛擬資產平臺業者應持續關注及更新制裁名單等資訊，落實執行洗錢防制，並配合SWIFT等制裁措施辦理，注意交易風險，採行適當控管措施。