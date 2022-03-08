大S（徐熙媛）去年底揮別和汪小菲的10年婚姻，今（8日）宣布再婚，對象是大7歲的舊愛、韓團「酷龍」成員具俊曄，消息震撼外界，微博點閱數還飆破20億。對此，張蘭稍早之前更新社群平台，感嘆「人生不停輾轉」，隻字未提無緣的媳婦大S.

張蘭曾公開表示很欣賞大S，稱讚她個性正直又善良，是永遠的兒媳，未料汪小菲和大S離婚，不久後就傳出兒子和小14歲女星張穎穎互動親密，張蘭曾親上火線闢謠，向造謠者放話再亂傳消息恐吃官司，昨（7日）還在直播中點名思念大S，強調「蘭姐只有一個兒媳，沒有新兒媳」，否認汪小菲結交新對象。

想不到事隔1天，張蘭心念的「唯一兒媳」官宣再婚，成為南韓新手媳婦，張蘭今早一如往常的更新抖音平台，替自家美食產品宣傳，並有感而發地寫道：「人生是一場不停輾轉的旅程，家是最好的依靠，祝各位女神，節日快樂，好好愛自己，愛家人～」完全沒有提到前媳婦大S.

張蘭今照常拍抖音片，沒特別提大S，但留言區幾乎都跟大S有關。（圖／抖音@張蘭）

大陸網友在張蘭的抖音底下留言討論大S再婚。（圖／抖音@張蘭）

不過底下的熱門留言均是跟大S有關，大陸網友紛紛熱議：「大S結婚了…」、「蘭姐的孫子孫女叫韓國人爸爸了」、「蘭姐～大S要跟韓國人結婚，趕快把孩子接回來吧，咱北京孩子可不能去吃泡菜去」、「原來我們都誤會汪小菲了」。至於汪小菲，目前尚未對前妻大S再婚一事回應。