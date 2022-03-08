魚能食用的部位很多，有些雖少見但營養價值卻很高，一名女網友表示，朋友送了一大袋「白色袋狀物」，卻沒有交代這是什麼就離開，讓她不知該如何是好，對此有老饕解答，這些白色袋狀物叫魚鰾，是魚控制上浮下潛的特殊器官，曬乾後即是高檔食材「花膠」，不僅營養價值高，還是手術後或養病期間很好的天然補品。

該名女網友收到外觀全白的袋狀物食材。（圖／臉書社團家常菜）

一名女網友4日在臉書社團《家常菜》發文，表示自己從朋友那裡收到了一大袋食材，但因為從沒見過而不知該如何處理，因此發文求助網友。從照片可見，她收到的食材外觀全白，且開口的地方有皺摺，像是可以裝東西的袋子。

不少老饕看到照片立刻解惑，「這是魚鰾」、「是魚泡，準沒錯」、「頂極食材，珍貴」、「很有膠質，超貴但超好吃的」、「這生的很難買，乾的又很貴，兩種都是上等好料」、「大頭鰱魚才有這麼大的魚鰾，沒預定還買不到呢」、「曬乾後煮湯喝，這個膠質很多而且很貴耶，你朋友對你真好」。

魚鰾又稱「魚泡」，是魚控制上浮或下潛的特殊器官，也是輔助呼吸的器官，可以為魚提供氧氣。根據《健康2.0》介紹，魚鰾經加工乾製後，即成為低脂、低膽固醇、高蛋白的「花膠」，營養價值高外，還能促進傷口癒合、組織修復，是手術後或養病期間很好的天然補品。