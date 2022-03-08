澳大利亞總理莫里森為即將舉行的大選發表外交政策演說表示，澳洲政府將斥資至少100億澳元（合台幣2064億元）在澳洲東部海岸建造一座潛艇基地。該基地將成為未來核潛艇母港，美英的核潛艇艦隊也將對該基地進行定期訪問。分析人士認為，莫里森此舉是為了臨近的大選拉抬聲勢，同時也暴露其跟隨美國對抗中國的決心。

《澳大利亞廣播公司》（ABC）報導稱，去年簽署的「三邊安全夥伴關係」（AUKUS）協議，澳大利亞計畫在美國和英國的協助下打造一支核潛艇艦隊。莫里森表示，坎培拉決定斥資百億澳元以上，在澳洲東海岸建造一個新潛艇基地，並方便美英核潛艇訪問。澳國防部已經為新基地選了3個候選地點——新南威爾士州的紐卡斯爾和肯布拉港，以及昆士蘭州首府布里斯班。建造新基地的初步工作預計將在2023年年底完成。

報導說，這是自20世紀90年代以來，澳大利亞首次宣佈將建造一個大型海軍基地。澳大利亞在西海岸已擁有一個潛艇基地，其漸趨老化的柯林斯級潛艇艦隊就停靠在那裡。不過，鑒於西海岸潛艇基地在印度洋上的戰略意義，新基地建成後，西海岸基地也將繼續運作。

《環球時報》指出，澳大利亞去年和美英簽署 AUKUS協議，為證明建造核潛艇基地的必要性，莫里森極力渲染中俄威脅。他聲稱，俄烏戰爭不僅會影響到歐洲，而且將不可避免地影響印太地區，澳大利亞人必須為曠日持久的俄烏戰爭做好準備。莫里森表示，世界已經進入一個充滿戰略挑戰和破壞的時期，而澳大利亞面臨著80年來最困難和危險的安全環境。

報導表示，莫里森在譴責俄羅斯的同時，莫里森亦不忘將矛頭對準中國。他指控中俄聯手，試圖重塑國際秩序。他要求中國發揮作用，儘快結束俄烏戰爭。此外，莫里森還提到台灣問題，他認為，俄烏戰爭不是台海局勢的預演，這是完全不同的情況，其他國家對台灣海峽的預期反應將與烏克蘭現在發生的情況完全不同。

英媒《衛報》分析稱，莫里森之所以在此時宣佈將建造新潛艇基地，和澳大利亞即將到來的大選關係密切。澳大利亞要在5月舉行大選，然而莫里森領導的自由黨─國家黨聯盟在民意調查中嚴重落後於反對黨工黨。《華爾街日報》稱，莫里森一直試圖將自己在國家安全問題上的強硬姿態為選舉拉抬支持度。

《南華早報》稱，澳大利亞打造核潛艇艦隊後，坎培拉將在整個亞太地區擁有更大的武力投射能力。《華爾街日報》認為，澳新潛艇基地將提高美澳在印太地區對抗中國的能力。海軍軍事學術研究所研究員張軍社對《環球時報》記者表示，莫里森政府建造核潛艇基地，是要當美國在全球實施霸權、干涉地區事務的幫兇。

《環球時報》引述軍事專家表示，澳大利亞向美英採購的核潛艇要十幾年後才能開始交付，其中變數很多。但該基地一旦建成，不僅可以部署澳大利亞的核潛艇，還可以部署美英核潛艇，對中國造成更加直接與快速的威脅。澳大利亞購買核潛艇並沒有那麼重要，重要的是建造這個基地，因為它可以給美國核潛艇在距離中國更近卻不容易遭到打擊的地方提供一個穩定的部署地。