知名壽司連鎖店「壽司郎」曾在去年引發「鮭魚之亂」，儘管網友評價兩極，但仍賺進大把知名度。近日一名店員表示，有2名大媽到店內吃了一小時，最後卻完全不用付錢就離場，自己看到也只能摸摸鼻子認了，免費手段曝光也引發網友討論。

網友4日在臉書《靠北壽司郎》PO文表示，自己今天遇到一組客人，這2個阿姨入店後，點了七味粉又點了薑片，接著拿抹茶粉泡茶來喝，就這樣邊吃薑片撒七味粉，邊喝著抹茶，聊天聊了一個多小時。

原PO說，這2個阿姨來結帳時，他看了看點單，只能說出「今天消費0元」，接著就看她們揚長而去，自己則是只能摸摸鼻子認了，但還是忍不住問「我這樣有做錯嗎」。

網友們看到後也看傻，紛紛留言：「低消就是為了這種人存在的啊」、「把壽司郎當下午茶的概念」、「就是鑽漏洞啊，人不要臉天下無敵」、「所以我一直支持低消40元」、「好人做到底，順便幫她們叫救護車吧」、「日本店長會說客人是至高無上的」、「佔位吹冷氣的」、「薑片和七味粉是免費沒錯，但不表示就可以不點任何壽司或熟食，舊式貪小便宜」。