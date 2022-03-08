「難道我姊真的結不了婚了嗎？」，一名網友表示姊姊即將30歲，但已經單身12年了，最近竟對一個大學生弟弟有意思，讓他十分傻眼，趕忙上網貼出姊姊的興趣、日常生活，求助如何能讓姊姊認識多一點男性。不過眾多網友看完，紛紛喊「30還很年輕啊」，還有人搞笑稱「吃20歲，姊姊懂玩」。

一名網友在PTT發文，表示即將步入30歲的姊姊是個單身多年的情場菜雞，不算前一任美國遠距離的話，已單身12年，前前任是高中時期。最近姊姊認識了一個大學生弟弟，對他有點意思，往原PO整個傻眼、頭痛，認為年齡差太大，離結婚恐更遠。

原PO不解姊姊沒有很「恐龍」、個性也很Ok，但不知道為啥她身邊就是沒追求者，更說姊姊生活圈簡單，下班不是宅在家不然就是加班；ig限動不是狗狗貓貓，不然就是遊戲牌位或ps4。叫姊姊玩交友軟體或去聯誼她又不敢，讓原PO苦惱有什麼管道可以讓姊姊認識多點男性呢？

不少網友表示：「30還很年輕啊」、「還沒30急什摸」、「請你幫忙就別替她煩惱這麼多」、「結婚又不是人生必要過程 她自己過得開心就好 為何要幫她指點」、「乾你屁事，人家有說想結婚嗎」。還有人搞笑說：「吃20歲，姊姊懂玩」、「20歲真的體力比較好，姐姐跟你想的不一樣」。