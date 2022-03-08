殼牌逐步停止採購俄羅斯石油、天然氣 22:422022/03/08 工商 陳穎芃 、綜合外電 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 能源巨頭殼牌（Shell）8日宣布分階段逐步停止採購俄羅斯石油、天然氣，第一步將立即停止一切俄羅斯原油現貨採購。未來殼牌將陸續關閉位在俄羅斯的加油站、飛機燃料及潤滑劑事業。殼牌承諾調整上游供應鏈，盡速以替代方案取代俄羅斯石油，但預警過程將費時數周且這段期間殼牌煉油廠產量可能下滑。 陸港觀盤－受限政策 煉油股未必受惠油價上漲 《國際產業》制裁石油 俄羅斯警告油價將飆天價 #殼牌 #俄羅斯石油 #停止採購 #天然氣 #俄羅斯 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 美擬禁俄石油進口 油金狂飆 04:102022/03/08 財經要聞 《國際產業》不跟普丁作對 UNIQLO俄國店照開、衣照賣 17:582022/03/08 財經 《國際經濟》禁俄國原油 傳美國不排除單獨行動 17:582022/03/08 財經 操盤心法－跌破年線 台股中長線布局好時機 04:102022/03/08 證券．權證 不斷更新》美證實俄招傭兵對付烏國際戰士 華府宣布增兵 07:412022/03/08 國際 普丁拋停火4條件後 宅神竟發現一件事：很奇怪 20:292022/03/08 政治 戰事延燒 美歐俄經濟陪葬 04:102022/03/08 財經要聞 俄羅斯機密文件流出！特務爆萬人戰死「臨時停戰日」曝光 網嚇壞 17:302022/03/08 政治 《國際產業》歐盟擬逐步消除俄天然氣依賴 加速替代方案 18:012022/03/08 財經 俄羅斯也出現「難民潮」：逃離獨裁 22:102022/03/08 國際 歐洲天然氣價飆近8成 創高 04:102022/03/08 全球財經 財經熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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