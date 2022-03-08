能源巨頭殼牌（Shell）8日宣布分階段逐步停止採購俄羅斯石油、天然氣，第一步將立即停止一切俄羅斯原油現貨採購。未來殼牌將陸續關閉位在俄羅斯的加油站、飛機燃料及潤滑劑事業。殼牌承諾調整上游供應鏈，盡速以替代方案取代俄羅斯石油，但預警過程將費時數周且這段期間殼牌煉油廠產量可能下滑。